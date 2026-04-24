fb pixel
Телеканал NTD

Дата загрузки: 2026-04-24

Два поезда столкнулись лоб в лоб в Дании

Два пригородных поезда столкнулись лоб в лоб к северу от Копенгагена. Пострадали 17 человек. Пятеро из них находятся в критическом состоянии. Такие данные приводят экстренные службы Дании.

Авария произошла недалеко от города Хиллерёд в районе 6:30 утра по местному времени на железнодорожной линии, соединяющей Хиллерёд и город Кагеруп. По данным полиции, в двух поездах в общей сложности ехало 38 человек.

На место аварии направили около 50 спасателей. Пострадавших эвакуировали с места происшествия в том числе на вертолётах.

[местный житель]:
«Это ужасно. Это просто кошмар. Я никогда не представлял, что такое может произойти. И то что это случилось здесь, ужасно. Я очень рад, что обошлось без жертв».

[местный житель]:
«Я сам к счастью каждый день езжу на велосипеде. Я прочитал об аварии утром в соцсети и следил за новостями, чтобы понять, пострадал ли кто-то из местных жителей. Я решил съездить сюда, чтобы посмотреть самому. Для нашей небольшой общины это трагическое событие, и оно затронуло много людей. Большинство жителей этого района, вероятно, знают многих из тех, кто ехал сегодня утром».

О причинах столкновения пока не сообщают. Власти обещают провести тщательное расследование.

Короткая ссылка на эту страницу:

Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...