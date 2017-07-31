Новый Phantom: Rolls-Royce представил «символ роскоши»

«Берите лучшее из того, что существует, и сделайте ещё лучше». Это высказывание Генри Ройса – одного из основателей компании Rolls-Royce, и стало руководством при создании автомобиля Phantom восьмого поколения. Дебютировал флагманский седан в Лондоне.

Производители ожидают, что новый Rolls-Royce Phantom станет одним из самых продаваемых в мире автомобилей класса люкс.

[Торстен Мюллер-Отвос, глава компании Rolls-Royce]:

«Phantom – это символ и вершина роскоши. Он один из самых востребованных предметов роскоши в мире, и это икона стиля для бренда Rolls-Royce. Это самая долгоживущая модель в автомобильной истории. Ей почти девяносто лет».

Phantom обрёл более обтекаемую внешность. Головная оптика умещается в единых блоках. Причём дальность света лазерных фар превышает 600 метров. Кузов сделан из алюминиевой рамы, которую производитель называет «архитектурой роскоши».

Под капотом – бензиновый двигатель 6,75 литра с двойным турбонаддувом. Его именуют «бесшумным бьющимся сердцем нового Phantom». Также у седана улучшена шумоизоляция.

[Торстен Мюллер-Отвос, глава компании Rolls-Royce]:

«Шумоизоляция «Фантома» поднята на совершенно новый уровень. Мы подключили рулевое управление к задним колёсам автомобиля. При этом мы не только увеличили манёвренность «Фантома», но и сделали его ещё комфортнее».

Распашные двери Phantom, как передние, так и задние, закрываются с помощью электропривода. Вместо классических стрелочных приборов на панели появился дисплей. Седан также оснащён системой ночного видения, адаптивного круиз-контроля, автоматического торможения и — камерами кругового обзора.

Стоимость нового Phantom будет достигать 450 тысяч евро, это более полумиллиона долларов.

В следующем десятилетии компания Rolls-Royce намерена заняться созданием электрического двигателя для флагманского седана.

На автомобилях Phantom ездили королева Елизавета II и разные знаменитости.