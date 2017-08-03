Иракские езиды всё ещё боятся возвращаться в Синджар

В Синджаре на северо-западе Ирака снова слышны детские голоса, открываются магазинчики. Езиды постепенно возвращаются в город. От боевиков запрещённой в России террористической организации «Исламское государство» его освободили в ноябре 2015-го.

Однако многие бывшие жители не торопятся приезжать обратно.

[Джалал Халаф, лидер общины езидов]:

«В свои дома вернулись около 1000 семей. Это примерно 10 000 человек. Возвращению других семей в Синджар препятствует неспокойная политическая обстановка в этом регионе».

В Синджаре до оккупации ИГИЛ проживало примерно 400 тысяч езидов. Боевики захватили город в начале августа 2014-го. Потом начали преследовать местных жителей. Мужчин, отказавшихся принять ислам, казнили. Женщин забирали в рабство. По данным ООН, погибло более пяти тысяч езидов, примерно семь тысяч езидских женщин были похищены.

Многие бывшие синджарцы не возвращаются, опасаясь новых преследований.

[житель Синджара]:

«Люди боятся ИГИЛ и того, что оно творит. А вдруг завтра придут террористы с такой же идеологией, как у ИГИЛ, кто знает. Конечно, нам страшно. Мы пережили 73 геноцида, как тут не бояться?»

Ещё одно препятствие возврату – невосстановленная инфраструктура.

[житель Синджара]:

«Причина в том, что нет никаких услуг. Больницы закрыты, лечиться негде. Школы не работают. Водоснабжение плохое, электричества нет. Люди живут здесь в такой жаре, а электроэнергии нет».

ООН и правительство Ирака признали преследование езидов «Исламским государством» геноцидом. Бои за Синджар вели курдские и езидские военные формирования, иракская армия и международная коалиция во главе с США.