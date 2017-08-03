Коллекцию бриллиантов «Династия» выставят на аукцион за $10 млн

Ослепительную коллекцию бриллиантов представила в Москве российская алмазодобывающая компания. Эти драгоценности она планирует выставить на онлайн-аукцион.

[Сергей Иванов, президент компании «АЛРОСА»]:

«Это пять бриллиантов, изготовленные из уникального алмаза, который был добыт на одной из наших трубок Нюрбинская».

Алмаз, добытый в Республике Саха в 2015 году, весил 179 карат. Он получил название «Романовы» в честь династии русских царей.

Над созданием коллекции бриллиантов ювелиры работали полтора года. В компании говорят: эти камни обладают исключительной чистотой.

[Павел Винихин, директор компании «Бриллианты АЛРОСА»]:

«Никогда ещё в истории России, в СССР, новейшей России такие бриллианты не производились».

Коллекция называется «Династия». Самый крупный бриллиант получил такое же имя. Он сделан в традиционной круглой форме с 57-ю гранями. Это самый чистый и дорогой бриллиант, когда-либо огранённый в России. Он посвящён Петру I и всей династии Романовых.

[Анна Федотова, директор по продажам компании «АЛРОСА»]:

«Коллекция состоит из пяти бриллиантов. Самый крупный из них назван «Династия», он весит 51,38 сотых карата. Был оценён в Геммологическом институте Америки, это самая авторитетная геммологическая лаборатория на данный момент».

Остальные бриллианты названы в честь русских династий, которые оказали большое влияние на развитие ювелирного дела в России.

Так, второй круглый бриллиант весом более 16 карат называется «Шереметевы». Овальный камень в 5,05 карата получил имя «Орловы». Два других бриллианта названы «Воронцовы» и «Юсуповы». Они весят мене двух каратов каждый.

Онлайн аукцион запланирован на ноябрь этого года. За коллекцию предполагается выручить не менее десяти миллионов долларов.

Перед торгами бриллианты побывают н