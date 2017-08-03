В жаркой Малайзии учатся играть в хоккей

Над крытым катком в Куала-Лумпуре, где жара проникает повсюду, плывёт туман. Малазийские хоккеисты приходят сюда ранним утром на тренировку. Они готовятся к дебюту на Играх Юго-Восточной Азии 2017 года. В их программу впервые вошли соревнования по зимним видам спорта.

Все местные хоккеисты – самоучки. Набирались опыта, просматривая спортивные фильмы и видео в интернете. Для профессиональной подготовки им дали всего год.

[Кристоф Коваго, тренер]:

«Конечно, года недостаточно для решения всех проблем, поэтому мы исправляли самые существенные ошибки, а теперь стараемся стать настоящей командой».

Игроки настроены на победу. Стимулы у них серьёзные: Игры пройдут в их стране, а кроме того, многие после соревнований уйдут из команды. Освободят места юным спортсменам.

[Хоо Сен Чее, хоккеист]:

«Такое впервые пройдёт в Малайзии, и мы хотим взять золото, чтобы вдохновить будущих игроков. Для нас это очень важно».

В программу Игр также войдут фигурное катание и соревнования конькобежцев. Специально для состязаний построили каток за семь миллионов долларов.

Малазийцы приветствуют изменения в программе Игр.

[жительница Куала-Лумпура]:

«Мне кажется, это новое веяние, новые впечатления. Думаю, мы можем привлечь ещё больше малазийцев к занятиям этими видами спорта».

Игры Юго-Восточной Азии пройдут в Куала-Лумпуре с 19 по 30 августа. Участвовать в них будут спортсмены из одиннадцати стран.