Трамп переименовал озеро Онтарио в озеро Америка

Дональд Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио в озеро Америка. Президент заявил, что новое название..

Дональд Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио в озеро Америка. Президент заявил, что новое название вступает в силу немедленно.

Согласно указу, министр внутренних дел Дуг Бёргам и его ведомство должны внести изменения в американскую Географическую информационную службу.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Думаю, главная цель всего этого – немедленно изменить название озера Онтарио на озеро Америка. Это произойдёт прямо сейчас, когда я подпишу указ».

[Бенджамин Мосс, заместитель секретаря аппарата Белого дома]:

«Большая часть объёма этого озера находится в Соединённых Штатах. Самые глубокие части озера находятся на территории США. Поэтому это название отражает тот факт, что это американское озеро».

Озеро Онтарио – одно из пяти Великих озёр Северной Америки. Оно расположено на границе американского штата Нью-Йорк и канадской провинции Онтарио.

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Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его страна не будет менять название озера.

[Марк Карни, премьер-министр Канады]:

«Этому названию более 400 лет. Оно появилось раньше и Канадской конфедерации, и Декларации независимости США. Мы знаем, что Америка меняется. Меняются её торговые отношения, внешняя политика, национальные памятники и названия географических объектов. Но канадцы также знают, что называть вещи своими именами – значит называть это озером Онтарио».

На берегу озера в Канаде местные жители и туристы не согласны с решением американской администрации.

[Руд Берген, жительница Альберты]:

«Это нелепо. Я полностью поддерживаю Карни».

Отношений между Вашингтоном и Оттавой в последнее время ухудшились. На прошлой неделе торговые переговоры двух стран завершились без соглашения, при этом обе стороны обвинили друг друга в срыве договорённостей.

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