Как здоровье почвы влияет на питательность нашей еды

В почве живут миллиарды микроорганизмов, от которых зависят важные процессы в сельском хозяйстве. Учёные и специалисты..
Дата загрузки: 2026-08-28
В почве живут миллиарды микроорганизмов, от которых зависят важные процессы в сельском хозяйстве. Учёные и специалисты по восстановлению почв предупреждают: интенсивное земледелие может нарушать эту экосистему и снижать способность почвы удерживать воду и питательные вещества.
Британская компания Microbz пытается привлечь внимание к этой проблеме. Она производит препараты из естественных микроорганизмов и использует их в сельском хозяйстве.
[Кэти Уорд, директор компании Microbz]:
«В одной чайной ложке почвы живут миллиарды микробов – больше, чем людей на планете. То есть здоровая почва – это удивительная экосистема живых микробов».
В компании считают, что почва истощается из-за интенсивного сельского хозяйства и пестицидов. Улучшить ситуацию можно с помощью микробных препаратов.
[Кэти Уорд, директор компании Microbz]:
«Я узнала о микробах, когда мы стали делать микробные препараты и применять их повсюду. И тогда на ферму вернулась жизнь. Появились бабочки, птицы и змеи, а также замечательные гребенчатые тритоны. И я поняла, что видимая жизнь зависит от невидимой».
Представители движения «Спасти почву» тоже говорят о снижении питательных веществ в современной продукции.
[Правина Шридхар, научный директор движения «Спасти почву»]:
«Чтобы получить такое же количество питательных веществ из апельсина, как в начале прошлого века, сейчас пришлось бы съесть десять апельсинов. Но это не решение проблемы – не каждый может съесть столько. А если даже и съедим, то вместе с микроэлементами получим много сахара, а это не полезно для здоровья».
Учёные пока спорят о масштабах такого явления, но проблема истощения почвы вполне реальна. По их мнению, забота о почве – это не только вопрос урожая. От этого зависит качество того, что мы ежедневно потребляем.
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