Катастрофическое наводнение произошло на границе Непала и Китая. Причиной стало обрушение нижней части ледника в Гималаях...

Наводнение в Непале и Тибете: более 160 погибших и 1300 пропавших без вести

Катастрофическое наводнение произошло на границе Непала и Китая. Причиной стало обрушение нижней части ледника в Гималаях. Лавина изо льда и камней вызвала наводнения и сход селевых потоков. Потоки грязи и воды затопили приграничные районы в Непале, а также принесли разрушения в уезде Гьиронг в Китае.

Власти Непала сообщают о 165 погибших. Без вести пропали более 820 человек, включая иностранных туристов. Это граждане Индии, США, Великобритании, Австралии, Южной Кореи и других стран.

Государственные СМИ Китая пишут о трёх погибших в Тибете. Кроме того, там пропали без вести 558 человек, 260 из них – иностранцы.

В Непале поисково-спасательная операция идёт в экстремальных условиях в горной местности. Задействованы армия, полиция и международные спасатели. Людей, оказавшихся в ловушке, вывозят вертолётами. Так удалось спасти уже 100 человек. В их числе – непалец Кешав Прасад Барал.

[Кешав Прасад Барал, выживший]:

«Я был на террасе, и наводнение дошло и до верхнего этажа. Всё стихло только через час. Моя жена была погребена под оползнем, а мы оставались на террасе. Примерно через 5 часов меня забрал вертолёт».

В зоне бедствия оказался популярный туристический маршрут, ведущий из Непала к озеру Манасаровар в Тибете. Это место считается священным, и его ежегодно посещают сотни паломников из Индии и других стран.

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Изначально непальские власти предполагали, что произошло землетрясение, которое и спровоцировало наводнение. Позже Геологическая служба США сообщила, что обрушилась часть ледника. Это вызвало сейсмическое событие магнитудой 5,2.

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