Скейтбордисты в Дубае уходят с улиц из-за экстремальной жары

Летом скейтбордисты в Дубае тренируются в закрытых парках с кондиционерами. Многие открытые площадки в самые жаркие..

Летом скейтбордисты в Дубае тренируются в закрытых парках с кондиционерами. Многие открытые площадки в самые жаркие месяцы пустуют и закрываются.

Один из немногих крытых парков в городе – Gooder Skateboarding. Здесь спортсмены могут заниматься круглый год и не зависеть от экстремальной жары.

[Далал, скейтбордистка]:

«Летом кататься на скейтборде в Дубае очень сложно. Здесь очень-очень жарко, а крытых парков у нас немного. Думаю, их около двух, поэтому я очень рада, что Gooder открылся, и мы получили возможность кататься».

Тренер Билал Эль-Херше говорит, что в самые жаркие месяцы кататься на улице практически невозможно.

[Билал Эль-Херше, тренер по скейтбордингу]:

«Летом люди вообще не могут кататься. В разгар летней жары – никак. Три месяца в году кататься невозможно. То есть можно, но вам понадобится около десяти футболок и три пары штанов».

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А этот скейтбордист говорит, что на улице может тренироваться лишь несколько минут, тогда как в помещении проводит на скейтборде несколько часов.

[Георгиос Теологис Тио, скейтбордист]:

«Скейтбординг в Дубае – это сложно, потому что на улице очень жарко. Невозможно кататься больше часа. Но в крытом скейт-парке можно оставаться столько часов, сколько хочешь. Я не могу кататься на улице больше десяти минут, потому что не могу дышать. А в помещении могу кататься по восемь часов».

Идея открыть Gooder Skateboarding появилась несколько лет назад. Сооснователь парка Мэйсам Фарадж говорит, что поводом стала нехватка крытых площадок в городе.

[Мэйсам Фарадж, сооснователь Gooder Skateboarding]:

«Мы открыли Gooder в первый день войны с Ираном – 28 февраля. Начало было непростым, но сейчас, спустя много месяцев после начала войны, всё начинает казаться своего рода благословением».

Летом в Дубае также высокая влажность. Она усиливает ощущение жары. Особенно тяжело на улице в июле и августе, когда воздух остаётся влажным даже ночью.

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