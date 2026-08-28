В иракской пустыне посадят миллион деревьев

В пустыне Ирака начали создавать зелёный пояс длиной 90 километров. Проект запустил храм Аль-Аббас. В провинции Кербела планируют высадить один миллион деревьев. Работы начались 8 августа и должны завершиться в течение четырёх лет.

Перед посадкой специалисты провели испытания, чтобы отобрать подходящие виды деревьев.

[Адель Аль-Маамар, глава компании «Аль-Ливаа»]:

«Мы сажаем те виды, которые могут выдерживать засуху и нехватку воды, а также уровень засоленности в этом районе».

Среди отобранных видов эвкалипты, тамариски, акации и зизифусы.

[Адель Аль-Маамар, глава компании «Аль-Ливаа»]:

«По мере роста эти деревья будут привлекать перелётных, а также местных птиц, и они смогут гнездоваться в этих местах».

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В зоне зелёной полосы сделали небольшой водоём, где уже плавают утки. Также специалисты установили солнечные панели. Они питают электроэнергией насосы. Орошают деревья с помощью капельного полива. Воду берут из скважин. А в почву добавляют специальные материалы, которые помогают дольше удерживать влагу.

[Адель Аль-Маамар, глава компании «Аль-Ливаа»]:

«Вместо того, чтобы поливать деревья два или три раза в неделю, можно полить только раз. Так мы будем меньше потреблять грунтовые воды, а это один из самых ценных ресурсов страны. Беречь их крайне важно».

Посадку деревьев планируют закончить через четыре года. «Зелёный пояс» поможет сдерживать опустынивание в регионе.

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