В иракской пустыне посадят миллион деревьев

В пустыне Ирака начали создавать зелёный пояс длиной 90 километров. Проект запустил храм Аль-Аббас. В провинции..
Дата загрузки: 2026-08-28
В пустыне Ирака начали создавать зелёный пояс длиной 90 километров. Проект запустил храм Аль-Аббас. В провинции Кербела планируют высадить один миллион деревьев. Работы начались 8 августа и должны завершиться в течение четырёх лет.
Перед посадкой специалисты провели испытания, чтобы отобрать подходящие виды деревьев.
[Адель Аль-Маамар, глава компании «Аль-Ливаа»]:
«Мы сажаем те виды, которые могут выдерживать засуху и нехватку воды, а также уровень засоленности в этом районе».
Среди отобранных видов эвкалипты, тамариски, акации и зизифусы.
[Адель Аль-Маамар, глава компании «Аль-Ливаа»]:
«По мере роста эти деревья будут привлекать перелётных, а также местных птиц, и они смогут гнездоваться в этих местах».
В зоне зелёной полосы сделали небольшой водоём, где уже плавают утки. Также специалисты установили солнечные панели. Они питают электроэнергией насосы. Орошают деревья с помощью капельного полива. Воду берут из скважин. А в почву добавляют специальные материалы, которые помогают дольше удерживать влагу.
[Адель Аль-Маамар, глава компании «Аль-Ливаа»]:
«Вместо того, чтобы поливать деревья два или три раза в неделю, можно полить только раз. Так мы будем меньше потреблять грунтовые воды, а это один из самых ценных ресурсов страны. Беречь их крайне важно».
Посадку деревьев планируют закончить через четыре года. «Зелёный пояс» поможет сдерживать опустынивание в регионе.
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