Амурские тигрята делают первые шаги в мир в зоопарке Гамбурга

Четверо амурских тигрят впервые показались на публике в гамбургском зоопарке Хагенбека. Событие стало немного неожиданным, поскольку обычно детёныши амурских тигров впервые покидают логово в два месяца. А этим малышам – чуть более полутора. Но их мать по кличке Марушка, видимо, решила, что вокруг безопасно.

[Тобиас Тараба, смотритель зоопарка]:

«Я не ожидал, что они покажутся так быстро, думал, что придётся немного подождать. Но Марушка обошла территорию, всё проверила, а затем вернулась и дала детёнышам добро. Здорово, что они уже тут гуляют».

Малыши родились 15 июля – две самочки и два самца. Вместе со своей мамой они долго находились в закрытом помещении. Теперь пришло время познавать мир.

[Тобиас Тараба, смотритель зоопарка]:

«Это семейство тигров просто замечательное. Думаю, Марушка тоже счастлива, что опять может выйти на свежий воздух. Она долго находилась в закрытом убежище, а теперь с удовольствием обследует территорию вместе с малышами».

По словам смотрителя зоопарка, все четверо малышей чувствуют себя отлично.

В дикой природе осталось менее 600 амурских тигров. Около 30 особей обитают в Маньчжурии на северо-востоке Китая, остальные – в Хабаровском и Приморском крае России. В 2013 году Русское географическое общество основало фонд, который занимается сохранением и увеличением популяции этих хищников.

Для жизни в естественных условиях амурским тиграм нужны огромные территории. Так, владения самки должны составлять примерно 500 квадратных километров, самца – до 800 квадратных километров.