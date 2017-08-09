Интеллектуальную солнечную электростанцию установили на Филиппинах

На зелёной лужайке возле школы в филиппинском городе Липа появилась конструкция в виде гигантского цветка. Так выглядит мобильная солнечная электростанция, разработанная австрийскими специалистами.

Она оснащена интеллектуальной технологией, которая позволяет производить на 40% больше энергии по сравнению с традиционными солнечными станциями. Установили её на Филиппинах впервые. Администрация школы хочет своим примером побудить и другие учреждения страны использовать «зелёные» технологии.

[Арнольд Капулой, сотрудник школы De La Salle Lipa]:

«Если люди видят солнечные панели на крыше, то восхищаются: «Здесь используют солнечную энергию». Но это лишь слова. Мы привлечём их внимание, и это даст нам время рассказать о причинах установки солнечной электростанции. На самом деле, это призыв».

Электростанция состоит из 12 солнечных батарей, напоминающих цветок. Специальное устройство следит за движением Солнца и разворачивает конструкцию так, чтобы лучи падали перпендикулярно панелям. На традиционных электростанциях такое возможно лишь несколько часов в день. Потом же солнечные лучи просто проходят вскользь.

Установка в виде цветка способна производить от 3400 до 6200 кВт/ч электроэнергии в год. Этого достаточно для удовлетворения нужд среднестатистического домашнего хозяйства.

[Джон Макинри, президент Smartflower Pacific]:

«Smartflower — это призыв к использованию возобновляемых источников энергии. Это будет примером для ваших друзей, коллег, деловых партнёров и даже конкурентов, которых вы хотите приобщить к использованию «зелёных» технологий».

Филиппины для производства электричества по-прежнему в больших объёмах используют ископаемое топливо. Однако в стране запущена национальная программа, предназначенная для внедрения альтернативных источников энергии – таких, как солнечные электростанции и ветрогенераторы.