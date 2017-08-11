В Нидерландах арестовали двух подозреваемых в отравлении яиц фипронилом

Полицейские рейды прошли в Нидерландах и Бельгии в рамках дела об отравленных фипронилом яйцах. Нидерландские правоохранители проверили восемь объектов и задержали двух подозреваемых. Это руководители голландской компании Chickfriend, которая предположительно распространяла запрещённый инсектицид.

[Франс де Нере Тот Бабберих, представитель прокуратуры Нидерландов]:

«Обыски прошли на восьми объектах в Нидерландах. Были арестованы автомобили и недвижимость, заморожен банковский счёт. Двоих управляющих взяли под стражу».

В Бельгии проверили более десятка объектов.

[Сильви ван Баден, сотрудница прокуратуры Бельгии]:

«Одиннадцать обысков прошли по всей стране. В ходе рейдов получены доказательства нарушений».

Об отравленных фипронилом яйцах стало известно в начале августа. Продукция, произведённая в Бельгии и Нидерландах, попала на склады и прилавки магазинов Германии, Великобритании, Франции, Швеции, Швейцарии и ещё нескольких стран. То, что не успели продать, — уничтожили. Это миллионы яиц.

Фипронил – инсектицидный препарат, который используют для лечения животных от блох и клещей. Однако из-за токсичности его запрещено применять на фермах, которые производят продукты.

Прокуратура подозревает, что компания Chickfriend распространяла запрещённый инсектицид, а её поставщиком была бельгийская компания Poultry-Vision.

Всемирная организация здравоохранения считает фипронил слабо токсичным веществом. Отравление могут вызвать только большие дозы этого препарата.