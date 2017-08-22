Пляжное кафе для собак организовало собачий заплыв

В хорватском городе Цриквеница прошли необычные соревнования. 15 собак разных пород и их владельцы совершили 100-метровый заплыв в Адриатическом море.

Лохматые питомцы с весёлым лаем бегут к морским волнам. Многие отважно прыгают в воду за хозяевами. Правда, кого-то приходится тянуть и силком.

Самым быстрым пловцом среди четвероногих стал пёс по кличке Нимб. Победа досталась и его владельцу.

[Марин, владелец пса Нимба]:

«Мы не готовились специально. Обычно плаваем немного летом, но он прирождённый пловец. Если я прыгаю в воду, он прыгает следом. Поэтому мы и выиграли. Он такой: если я бегу, он бежит за мной, если я плыву, он плывёт за мной. Он отличный пловец».

Заплыв организовало единственное в Хорватии пляжное кафе для собак.

[Руби Монтанари-Нец, владелица кафе]:

«Эту идею мне подсказал один из наших клиентов. Нам нравится как-нибудь развлекать собак, поэтому мы решили организовать заплыв. Думаю, замечательно получилось».

Четвероногие питомцы также соревновались в поедании специально приготовленных тортов и мороженого.

Победители заплыва получили призы и возможность провести выходные в одном из отелей Цриквеницы.