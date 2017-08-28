Российский шеф-повар победил на чемпионате по приготовлению суши в Японии

Чемпионат мира по приготовлению суши прошёл в Токио. Десятки шеф-поваров взялись проявить творческий подход при создании блюда традиционной японской кухни. Конкурсантам отвели на приготовление суши 40 минут. За это время нужно сделать от 20 до 40 штук.

В кулинарном состязании участвуют повара из 15 стран.

[участник чемпионата из США]:

«(Благодаря чемпионату) я могу поучиться у других шеф-поваров и запастись различными идеями на будущее».

Процесс приготовления суши не меняется уже много десятилетий. Делают его из специально обработанного риса, добавляя различные ингредиенты. С их помощью и рождаются различные рецепты. Всё зависит от фантазии повара.

[посетитель]:

«Суши — блюдо японской кухни, но я очень рад и даже благодарен за то, что столько людей прилагают так много усилий для развития культуры питания».

Участники чемпионата постарались удивить жюри и приготовили суши даже в форме птиц и цветов.

[Дзюми Тэмамото, специалист по питанию]:

«Мне кажется, суши в Японии выглядят не так изысканно, поскольку японские шеф-повара больше сосредоточены на вкусе блюда. Думаю, на чемпионате японское суши сделали более приятным на вид».

В нелёгком состязании победителем вышел россиянин Владимир Пак. Он занял первое место. Владимир управляет рестораном в Норвегии и уже в третий раз приезжает на международный чемпионат по приготовлению суши.

[Владимир Пак, победитель чемпионата]:

«Когда я впервые участвовал в соревнованиях, руки дрожали. В этот раз они опять дрожали. Большое спасибо».

Вкус всех приготовленных суши оценили гости кулинарного конкурса.