28 августа 2017

Российский шеф-повар победил на чемпионате по приготовлению суши в Японии

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Чемпионат мира по приготовлению суши прошёл в Токио. Десятки шеф-поваров взялись проявить творческий подход при создании блюда традиционной японской кухни. Конкурсантам отвели на приготовление суши 40 минут. За это время нужно сделать от 20 до 40 штук.

В кулинарном состязании участвуют повара из 15 стран.

[участник чемпионата из США]:
«(Благодаря чемпионату) я могу поучиться у других шеф-поваров и запастись различными идеями на будущее».

Процесс приготовления суши не меняется уже много десятилетий. Делают его из специально обработанного риса, добавляя различные ингредиенты. С их помощью и рождаются различные рецепты. Всё зависит от фантазии повара.

[посетитель]:
«Суши — блюдо японской кухни, но я очень рад и даже благодарен за то, что столько людей прилагают так много усилий для развития культуры питания».

Участники чемпионата постарались удивить жюри и приготовили суши даже в форме птиц и цветов.

[Дзюми Тэмамото, специалист по питанию]:
«Мне кажется, суши в Японии выглядят не так изысканно, поскольку японские шеф-повара больше сосредоточены на вкусе блюда. Думаю, на чемпионате японское суши сделали более приятным на вид».

В нелёгком состязании победителем вышел россиянин Владимир Пак. Он занял первое место. Владимир управляет рестораном в Норвегии и уже в третий раз приезжает на международный чемпионат по приготовлению суши.

[Владимир Пак, победитель чемпионата]:
«Когда я впервые участвовал в соревнованиях, руки дрожали. В этот раз они опять дрожали. Большое спасибо».

Вкус всех приготовленных суши оценили гости кулинарного конкурса.

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