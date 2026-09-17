Жители деревни Пиддингтон проголосовали за выход из Великобритании

Символическое голосование по выходу из состава Великобритании провели в оксфордширской деревне Пиддингтон. Сделали это в знак..

Символическое голосование по выходу из состава Великобритании провели в оксфордширской деревне Пиддингтон. Сделали это в знак протеста против того, что рядом власти планируют построить центр для беженцев.

Более тысячи мигрантов хотят разместить на бывшем военном объекте. При том, что в самой деревне всего несколько сотен жителей.

[Майкл Никсон, член местного совета]:

«Мы были шокированы этой новостью, потому что мы очень маленькая деревня. У нас всего 350 жителей, в том числе 46 детей. В деревне почти ничего нет. Нет магазина. Нет паба. Мы всего лишь небольшая сельская община, и нас действительно шокировала мысль о том, что 1250 одиноких мужчин окажутся у нас на пороге, без каких-либо консультаций с нами, без раздумий о том, как это можно внедрить в нашей деревне».

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Переселение просителей убежища из отелей в более дешёвое жилье на государственных территориях осуществляют в рамках общенациональной программы. Премьер-министр Великобритании Энди Бернхэм заявил, что это необходимо сделать.

[Энди Бернхэм, премьер-министр Великобритании]:

«Нужно сократить число нелегальных мигрантов и количество пересечений границы, и сейчас это количество значительно сократилось. Оно на самом низком уровне за семь лет. Мы также взяли на себя обязательство прекратить использование отелей для размещения беженцев и лиц, ищущих убежища, и это обязательство необходимо выполнить. Это предполагает очень сложные решения. Речь о справедливом распределении по всей стране, чтобы это не ложилось лишь на один регион».

Министерство внутренних дел также заявило, что работает с местными властями, чтобы переселение беженцев как можно меньше повлияло на местные сообщества.

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