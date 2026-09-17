Экс-президента Косова Хашима Тачи приговорили к 25 годам тюрьмы за военные преступления, совершённые им во время..
Дата загрузки: 2026-09-17
Экс-президента Косова Хашима Тачи приговорили к 25 годам тюрьмы за военные преступления, совершённые им во время Косовской войны в 98-м – 99-м годах. Решение вынес Специальный суд по Косову, заседающий в Гааге.
Коллегия судей признала Тачи виновным в убийствах, пытках и незаконном лишении свободы. Он был одним из командиров Армии освобождения Косова, боровшейся за отделение Косова от Сербии.
В частности, Тачи признали виновным в убийстве 96 человек – политических оппонентов и лиц, которых силы АОК считали пособниками сербских силовых структур; в произвольном незаконном задержании 385 человек, пытках 303 человек и жестоком обращении с 49 людьми.
Суд заявил, что Тачи «активно участвовал в совершении преступлений и поощрял их». Экс-президент вину не признал. У него есть право на апелляцию.
Между тем косовские албанцы считают Хашима Тачи национальным героем. Судебный процесс вызвал недовольство в обществе. В Приштине люди вышли на протест.
Тем временем жители косовской части города Митровица с осторожностью восприняли решение суда.
[житель Митровицы]:
«В любом случае, если Специальный суд выносит решение, его следует уважать».
В столице Сербии многие считают приговор слишком мягким.
[житель Белграда]:
«Это неприемлимо. Не думаю, что интересы сербов вообще приняли во внимание. Сербов полностью исключили из этого процесса. Пусть на бумаге ему и вынесли такой приговор, но будет апелляция. Уверен, срок сократят менее чем до десяти лет. Он уже провёл в тюрьме пять лет, так что отсидит еще три-четыре – и всё».
Суд также вынес приговоры ещё троим экс-командирам АОК. Они получили сроки от 13 до 25 лет. При этом по шести обвинениям в преступлениях против человечности всех подсудимых оправдали.
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