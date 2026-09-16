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Вулкан Этна нарушил авиасообщение в аэропорту Катании

Вулкан Этна нарушил авиасообщение в аэропорту Катании

В аэропорту итальянской Катании – перебои с авиасообщением из-за возобновившейся активности вулкана Этна. Полёты приостановили в..

Дата загрузки: 2026-09-17

Вулкан Этна нарушил авиасообщение в аэропорту Катании

В аэропорту итальянской Катании – перебои с авиасообщением из-за возобновившейся активности вулкана Этна.

Полёты приостановили в понедельник из-за вулканического пепла.

[Катрин, туристка из Бельгии]:
«Мы хотели бы сегодня вернуться домой в Бельгию, но наш рейс отменили утром, и мы всё ещё ждём. У нас нет никакой информации. Думаю, мы пробудем здесь до конца недели. Не знаю».

Аэропорт Катании на Сицилии – пятый по пассажиропотоку в Италии и второй на юге страны после Неаполя.

[Джованни Даниэле, турист из Швейцарии]:
«Я в сложной ситуации, поэтому не знаю, что делать. Мне кажется, это довольно серьёзная проблема».

[Роза Спига, туристка из Бельгии]:
«Сегодня утром нам сказали, что нужно приехать сюда. Они даже позвонили в Брюссель. Рейс из Брюсселя так и не вылетел, там тоже ждали люди. Они зарегистрировались, а потом им сказали, что всё отменено. Потом нам пришлось приехать сюда и ждать. Сплошная неопределённость».

Вулкан Этна – самый высокий и активный вулкан Европы – часто нарушает авиасообщение в Катании. Однако этим летом выбросы пепла были особенно интенсивными. Это затронуло тысячи путешественников в разгар туристического сезона.

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