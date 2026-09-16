Германия и США углубляют сотрудничество в оборонной промышленности

Германия и США углубляют сотрудничество между оборонными предприятиями двух стран. Министр обороны Германии Борис Писториус и..

Германия и США углубляют сотрудничество между оборонными предприятиями двух стран. Министр обороны Германии Борис Писториус и министр обороны США Пит Хегсет подписали в Пентагоне заявление о намерениях.

Писториус сообщил, что стороны обсудили дальнейшее развитие оборонного сотрудничества. По его словам, Вашингтон положительно оценивает усилия Германии по увеличению расходов на оборону и численности войск.

[Борис Писториус, министр обороны Германии]:

«Я только что встретился со своим коллегой Питом Хегсетом. У нас состоялась очень, очень продуктивная встреча в Пентагоне. Я бы сказал, что это был очень дружеский разговор, основанный на взаимном уважении и стремлении к хорошему сотрудничеству».

Отдельно министры обсудили планы Германии приобрести американские крылатые ракеты «Томагавк». Детали сотрудничества и закупки ещё предстоит согласовать.

Писториус заявил, что Берлин и Вашингтон одинаково оценивают угрозы для безопасности Европы. По его словам, Германия должна ускорить подготовку.

[Борис Писториус, министр обороны Германии]:

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«Если сказать очень кратко, мы смотрим в одном направлении. У нас одинаковая точка зрения. Пит Хегсет также признаёт угрозу».

Германия при этом не хочет усиливать зависимость от американских поставок. Писториус заявил, что сотрудничество должно помочь двум странам увеличить возможности своих оборонных отраслей и добиться более сбалансированных отношений.

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