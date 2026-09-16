Лондонцы «усыновили» растения из оранжереи Барбикана

В Лондоне любителям растений предложили забрать домой частичку знаменитой оранжереи Барбикана. Перед закрытием на реконструкцию здесь..

В Лондоне любителям растений предложили забрать домой частичку знаменитой оранжереи Барбикана. Перед закрытием на реконструкцию здесь раздали 500 молодых растений, выращенных из экземпляров коллекции.

Получить растение можно было после специального отбора. Участники заполняли анкету и рассказывали о своих условиях. Некоторые придумывали растению имя.

[Бланш Огути, участница акции]:

«Это Шарлотта, но я буду называть её Чарли. Мы только что познакомились, а я уже её люблю. Надеюсь, она вырастет большой и крепкой. Каждый день я буду помнить, что ей нужно немного солнца, немного любви и заботы».

Вместе с растением новые владельцы получали инструкцию по уходу, включая правила полива, влажности и освещения.

[Хизер Ринг, соосновательница Wayward Plants]:

«Мы проводим такие акции, где люди обмениваются растениями и историями. Они заполняют анкету, описывают дом, который предоставят растению. Мы убеждаемся, что они хорошие владельцы для растений, и находим растениям новые дома».

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Оранжерея Барбикана насчитывает около 800 видов растений. В коллекции есть редкие виды.

[Марта Ловцевич, главный садовник оранжереи Барбикана]:

«Оранжерея очень популярна для первых свиданий. Сюда приходят люди и встречают здесь своих будущих мужей и жён. Это очень популярное место для лондонцев, приезжих и туристов – для всех».

Барбикан – жилой и культурный комплекс в центре Лондона. Его оранжерея должна закрыться в конце года для масштабной реконструкции. После завершения работ она снова откроется для посетителей.

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