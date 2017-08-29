Европейцы и африканцы договорились активнее бороться с миграционным кризисом

Проблема наплыва мигрантов

Париж, Франция

Лидеры «большой четвёрки» ЕС — Германии, Италии, Испании и Франции, а также лидеры трёх африканских стран — Чада, Нигера и Ливии, — обсудили миграционный кризис.

Встречу принимает Франция. Ранее Италия обвиняла Париж, а также другие страны ЕС в том, что те не помогают ей справиться с наплывом мигрантов. [Эммануэль Макрон, президент Франции]:

«Мы все должны действовать вместе: от стран-источников до Европы и транзитных стран, особенно Ливии. Для ЕС это такая же большая трудность, как и для Африканского союза».

Конкретных деталей на встрече не обсуждали. Утвердили лишь принцип идентификации тех, кто соответствует критериям на получение статуса беженца в Нигере и Чаде.

От Ливии ждут более активных действий. Эта страна становится отправным пунктом для миллионов мигрантов. Они преодолевают долгий путь к побережью, а потом пускаются в опасную переправу через Средиземное море на переполненных судах незаконных перевозчиков.

Премьер-министр Ливии сказал, что его страна нуждается в финансовой помощи.

[Фаиз Сарадж, премьер-министр Ливии]:

«Я надеюсь, что помощь, которой мы ждём уже долго, придёт. Мы подтвердили наше намерение как ливийцев бороться с этой чумой, обеспечить, чтобы мигрантов репатриировали в родные страны, а также чтобы центры для мигрантов были лучше оборудованы».

Страны договорились бороться с незаконными перевозчиками, чтобы в Средиземном море гибло меньше людей.

[Идрис Деби, президент Чада]:

«Конечно, мы все хотим сократить число смертей африканцев в пустыне, число смертей африканцев в Средиземноморье». [Мариано Рахой, премьер-министр Испании]:

«Цели очень ясны. Во-первых, предотвратить дальнейшую гибель людей. Во-вторых, устранить мафиозные группы по перевозке людей, которые поддерживают террористов».

Люди бегут из Африки и Азии в Европу от нищеты, войн и политических кризисов.