30 августа 2017

Открывается 74-й Венецианский кинофестиваль

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Документальный фильм о беженцах китайского художника Ай Вэйвэя, фильм ужасов с Дженнифер Лоуренс в главной роли и новая режиссёрская работа Джорджа Клуни – вот лишь немногие из фильмов, которые в этом году представят на Венецианском кинофестивале. Он открывает свои двери на острове Лидо в среду.

Конкурсная программа включит 21 фильм. Во внеконкурсной покажут 15 лент. Возглавит жюри американская актриса Аннетт Бенинг.

Китайский художник-диссидент Ай Вэйвэй представит свой фильм о беженцах «Человеческий поток».

[Аристон Андерсон, корреспондент для Hollywood Reporter]:
«Думаю, важно иметь политические темы на кинофестивалях. Мы видели, что Жанфранко Росси выиграл «Золотого медведя» в Берлине с документальным фильмом о миграции. А к нам приедет один из лучших художников в мире со своим первым фильмом. Это показывает, что Венеция принимает не только профессионалов киноиндустрии, но и тех, кто хочет творить».

Венецианский кинофестиваль – старейший в мире. Основан в 1932 году. Главные призы конкурса: «Золотой лев» за лучший фильм и «Серебряный лев» лучшему режиссёру. Кроме того, вручают Главный и Специальный призы жюри, кубки «Вольпи» лучшим актёру и актрисе и другие.

[Альберто Барбера, арт-директор фестиваля]:
«Сюда приехали 3000 журналистов и СМИ со всего мира. Так что, если презентовать фильм в Венеции, то перспективы его будут совершенно другими. В этом году у меня тут все фильмы, которые я хотел видеть в Венеции».

В этом году кинофестиваль завершается 9 сентября.

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