13 сентября 2017
Телеканал NTD

Детёныш панды в зоопарке Токио теперь зубастый

| 0

Токийский зоопарк «Уэно» опубликовал свежее видео своей трёхмесячной панды. На нём видно, что у малышки уже появились зубы.

Сейчас она весит 5,5 килограммов, а в длину достигает 62 сантиметров.
В конце месяца у самочки, наконец, должно появиться имя. Его выберут из 320 тысяч вариантов, предложенных посетителями.

Панда появилась на свет 12 июня. Её родители — 11-летняя Шин-Шин и её ровесник Ри-Ри. Шесть лет назад их арендовали у Китая. Срок аренды – 10 лет.

Панды редко размножаются в неволе, поэтому рождение малыша в зоопарке – всегда событие национального масштаба. Первого детёныша пара родила ещё пять лет назад, но он умер, не прожив и нескольких дней. Для японцев это было трагедией.

Шин-Шин и Ри-Ри приехали в токийский зоопарк из китайского национального заповедника Вэньчуань-Улун. До них, с 1992 по 2008 годы, в «Уэно» жил самец панды по кличке Лин-Лин. Он стал настоящим символом зоопарка и большим любимчиком публики.

Большая панда — неофициальный символ Китая. КНР активно проводит так называемую «панда-дипломатию», на 10 лет отправляя этих медведей в разные зоопарки мира в целях налаживания отношений с теми странами. При этом, детеныши панд, которые появились на свет у таких арендованных мишек, по умолчанию являются собственностью Китая и должны туда вернуться, когда вырастут.

В дикой природе панды обитают в китайской провинции Сычуань. Сейчас их там около 1600. Ещё около 30 бамбуковых мишек живут в зоопарках разных стран мира.

Детёныш панды в зоопарке Токио теперь зубастыйТысячи золотых рыбок стали частью «живой» инсталляции в ТокиоСША и Япония договорились усилить давление на КНДРЖивотные Арктики первые ощутили на себе влияние глобального потепленияТайвань: большой торт для большой пандыЗачем мэр мексиканского городка женился на крокодилеНа Темзе пересчитывают лебедей королевыФестиваль яков прошёл в монгольской долине ОрхонИз Праги в Монголию: дикие лошади возвращаются в степи«Голубей ради мира» показали в зоопарке Манилы

Короткая ссылка на эту страницу:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности

Наш канал в Телеграм




© 2002-2017 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фото материалы, в сети Интернет допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.