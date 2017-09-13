Детёныш панды в зоопарке Токио теперь зубастый

Токийский зоопарк «Уэно» опубликовал свежее видео своей трёхмесячной панды. На нём видно, что у малышки уже появились зубы.

Сейчас она весит 5,5 килограммов, а в длину достигает 62 сантиметров.

В конце месяца у самочки, наконец, должно появиться имя. Его выберут из 320 тысяч вариантов, предложенных посетителями.

Панда появилась на свет 12 июня. Её родители — 11-летняя Шин-Шин и её ровесник Ри-Ри. Шесть лет назад их арендовали у Китая. Срок аренды – 10 лет.

Панды редко размножаются в неволе, поэтому рождение малыша в зоопарке – всегда событие национального масштаба. Первого детёныша пара родила ещё пять лет назад, но он умер, не прожив и нескольких дней. Для японцев это было трагедией.

Шин-Шин и Ри-Ри приехали в токийский зоопарк из китайского национального заповедника Вэньчуань-Улун. До них, с 1992 по 2008 годы, в «Уэно» жил самец панды по кличке Лин-Лин. Он стал настоящим символом зоопарка и большим любимчиком публики.

Большая панда — неофициальный символ Китая. КНР активно проводит так называемую «панда-дипломатию», на 10 лет отправляя этих медведей в разные зоопарки мира в целях налаживания отношений с теми странами. При этом, детеныши панд, которые появились на свет у таких арендованных мишек, по умолчанию являются собственностью Китая и должны туда вернуться, когда вырастут.

В дикой природе панды обитают в китайской провинции Сычуань. Сейчас их там около 1600. Ещё около 30 бамбуковых мишек живут в зоопарках разных стран мира.