21 сентября 2017
Телеканал NTD

Медали Зимних Олимпийских игр 2018 показали публике

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В Южной Корее показали бронзовые, серебряные и золотые медали предстоящей Олимпиады. Такими будут награждать победителей Зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане. Они стартуют через четыре месяца.

По словам главы оргкомитета, на создание дизайна медалей вдохновил корейский алфавит – хангыль.

[Ли Хи Бом, глава организационного комитета Игр в Пхёнчхане]:
«Гордость нашей нации хангыль был мотивом при создании медалей для Олимпиады в Пхёнчхане. Медали создавали с надеждой на то, что мир сможет радушно объединиться на олимпийской площадке, как это делают гласные и согласные хангыля, гармонично формируя все существующие звуки».

Пхёнчхан – уезд в провинции Канвондо. Расположен в горах Тхэбэксан примерно в 180 километрах к востоку от Сеула. Город уже выдвигал свою кандидатуру на принятие зимних Игр-2010 и -2014. Но выбрали его лишь с третьей попытки. На сессии МОК в ЮАР в июле 2011-го Пхёнчхан смог обойти немецкий Мюнхен и французский Анси.

[Ли Хи Бом, глава организационного комитета Игр в Пхёнчхане]:
«Демонстрируя медали, символизирующие олимпиаду в Пхёнчхане, мы открываем её. Надеюсь, эти медали еще больше повысят авторитет Олимпиады и Паралимпийских игр в Пхёнчхане».

Олимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года. Это будут первые зимние игры, проводимые в Азии за пределами Японии, что отражает растущее влияние региона на мировой спорт.

В программу Олимпиады включены шесть новых дисциплин. Таким образом, всего их будет 102. В Пхёнчхан съедутся спортсмены из 82 стран.

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