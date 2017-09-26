26 сентября 2017
Телеканал NTD

Всемирный чемпионат по аэробатике: победил россиянин

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Песни, танцы и изнурительные тренировки. Так в южноафриканском городе Малалане готовятся к Международному чемпионату по аэробатике. Все фигуры высшего пилотажа сначала нужно проработать на земле.

Затем начинаются полёты. 36 лучших пилотов со всего мира соревнуются в трёх категориях. За всеми выступлениями пристально следит жюри.

В этот раз победа досталась россиянину Михаилу Мамистову. Он стал трёхкратным чемпионом мира. До этого кубок ему вручали в 2001 и 2011 годах.

На втором и третьем местах – французы Франсуа Ралле и Оливье Масурель.

Среди команд победили французы. Россияне – на втором месте. Третье досталась американским пилотам.

Чемпионат с 1960 года организовывает Международная авиационная федерация. Проходит он раз в два года. Прошлые два раза главный трофей доставался французам.

Каждый раз соревнование проходит в новой стране. Это состоялось недалеко от Национального парка Крюгера – старейшего в ЮАР.

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