В Каталонии подсчитывают голоса после референдума

Каталония погрузилась в ликование. В этом автономном сообществе Испании начался подсчёт голосов после проведения референдума о независимости.

Тысячи человек вышли на улицы Барселоны с криками «мы проголосовали». Однако испанский премьер-министр Мариано Рахой в воскресенье выступил в Мадриде с противоположным заявлением.

[Мариано Рахой, премьер-министр Испании]:

«Сейчас я могу в самых решительных выражениях рассказать о том, что знаю и что видел. Никакого референдума о самоопределении Каталонии не было».

Мариано Рахой осудил референдум, назвав его незаконным, а также – атакой на верховенство закона.

Подразделения полиции особого назначения пытались помешать голосованию, нередко применяя чрезмерную силу. Около 800 человек, стоявших в очередях на пункты голосования, пострадали в ходе стычек с правоохранителями. Также использовались дубинки и резиновые пули. На некоторые участки полицейские врывались, чтобы изъять урны для голосования.

Президент Каталонии Карлес Пучдемонт обвинил Мариано Рахоя в нарушениях прав человека.

[Карлес Пучдемонт, президент Каталонии]:

«Внешний облик Испании становится всё хуже. Сегодня это достигло постыдного уровня, который забыть невозможно».

Голоса ещё не подсчитали. Однако местные чиновники говорят, что за независимость проголосовало более 90% участников референдума. Пучдемонт сказал, что готов объявить об отделении Каталонии в одностороннем порядке.

Впрочем, законность такого решения остаётся под вопросом. Явка на референдуме составила всего около 42%, то есть меньше половины населения Каталонии.