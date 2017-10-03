Лето россиян 2017: экономия и отдых на даче

В конце бархатного сезона социологи подводят итоги лета. По данным ВЦИОМ, для россиян нынешний отпуск был самым лучшим за последние 4 года.

[Валерий Фёдоров, гендиректор ВЦИОМ]:

«Летний турсезон 2017 года прошёл неплохо. 2/3 смогли позволить себе сходить в отпуск, в то время как год назад таких было гораздо меньше. Но финансовый вопрос подпортил отдых. Денег по-прежнему не хватает, чтобы отдохнуть с душой»

Между тем треть отпускников осталась дома, треть – отдыхала на даче. В основном, это жители малых городов с низким либо средним материальным достатком.

[Валерий Фёдоров, гендиректор ВЦИОМ]:

«Эти каникулы были преимущественно дачно-домашними этим летом, как и в предыдущем и позапрошлом годах. Абсолютное большинство россиян отдыхает в России, а не за рубежом. Даже не в ближнем зарубежье».

Из всех отпускников лишь 7% смогли позволить себе выезда за пределы стран СНГ. В основном, это жители Москвы и Санкт-Петербурга возрастом от 25 до 44 лет. Отдых на одного человека в среднем обошёлся в 35,5 тысяч рублей. Выбирали главным образом морские курорты Турции, Греции, Кипра, Болгарии, Испании, Хорватии и Черногории. На внутреннем направлении лидер – Краснодарский край.

[прохожая]:

«Довольны. Мы ездили в Чехию, в Латвию, в Германию и очень рады. Денег меньше, конечно, но экономили, собирали специально на поездку». [прохожая]:

«Мне нормально, дети тоже ничего. За границей они не были, если когда-то ездили, в этом году отдыхали один в Абхазии, один в Сочи, и в Астрахани. У нас нет больших денег, чтобы куда-то ехать отдыхать. А так, как было». [прохожая]:

«В этом году брала эконом-вариант, поэтому мне не очень даже понравилось. В Грецию поехала на 10 дней, исходя из того, что денег мало. Хотелось бы лучше. Меньше звёзд, месторасположение». [прохожие]:

«Мы всё лето работали, но в начале сентября поехали в Геленджик. Мы в принципе всегда в России отдыхаем. Туда ездили в третий раз, обычно ездим в Сибирь, по стране. У нас сейчас молодая семья, ребёнок. Шиковать не шикуем, но денег хватает». [прохожая]:

«Мы ездили на Чёрное море на своей машине. Получилось сэкономить, потому что курс доллара вырос, раньше ездили за рубеж. Всё нормально было. Единственно, конечно, – наш менталитет отличается от европейского. – Скучаете? – Скучаем».

Кроме того в этом году впервые ярко проявился фактор плохой погоды. Его отмечали как отдыхавшие за границей, так и внутри России.