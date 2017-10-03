Неделя моды в Париже прошла по новым стандартам для моделей

Впервые Неделя моды в Париже проходит по новым правилам. Отныне на подиуме не увидеть излишне худых моделей с так называемым нулевым размером одежды, а также – моделей младше 16 лет.

В начале сентября подобное соглашение заключили два крупнейших французских концерна модного сегмента – LVMH и Kering. Среди прочих они владеют такими брендами, как Louis Vuitton, Kenzo, Givenchy, Gucci, Yves Saint Laurent и Stella McCartney.

[Даниэль Эллесуорт, модель]:

«Думаю, это хорошо. Я видела много девочек с разными проблемами питания, очень-очень миниатюрных. Я не такая уж худышка, мне это новшество нравится. Но в целом это просто обезопасит девушек, они не будут вредить своему телу, чтобы вписаться в стандарты, в которые их пытаются загнать».

В мае Министерство здравоохранения Франции также запретило брать на работу очень худых моделей. За нарушение назначили штраф в 75 тысяч евро.

Что касается возраста, то юным моделям до 16 лет запретили представлять коллекции в случае, если требуется работать наравне со взрослыми. Подростков в возрасте от 16 до 18 лет также нельзя привлекать к работе в ночное время с 10 вечера до 6 утра.

[Сидни Толедано, генеральный директор DIOR]:

«Иногда 16-летние девушки, которые хотят стать моделями, выглядят на 25. Но, конечно, мы будем относиться к этому внимательнее. В DIOR эти правила уже есть. В других домах моды тоже. Вопрос только в их применении».

Модели теперь должны предоставлять медицинскую справку, в которой будет указан индекс массы тела. Документ нужно будет обновлять каждые полгода.

[Стелла Маккартни, дизайнер]:

«Очень важно, что индустрия берёт ответственность за тех, кто в ней работает. Это должны делать и модные дома, и дизайнеры, и кастинг-директоры, и агенты. Модели тоже должны о себе заботиться, быть ответственными. Их семьи и друзья должны вместе помогать им. Это важно».

Новые правила действуют как на модных показах, так и на фотосессиях.