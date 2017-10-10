10 октября 2017
Телеканал NTD

Премию им. Нобеля в области экономики дадут за изучение психологии людей

| 0

[Горан К. Ханссон, председатель Королевской академии наук]:
«Королевская Шведская академия наук решила наградить Премией Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля Ричарда Талера за его вклад в поведенческую экономику».

В Стокгольме объявили лауреата премии, которая не была основана шведским химиком Альфредом Нобелем, но которая названа в его честь. Её учредил Банк Швеции в 1969 году.

Американец Ричард Талер наряду с нобелевскими лауреатами в других дисциплинах получит денежный приз в размере одного миллиона 100 тысяч долларов. Он известен тем, что популяризовал экономическую теорию «подталкивания».

Он также объединил экономику с психологией и доказал, что люди и организации часто действуют нерационально. Ранее экономисты по умолчанию исходили из обратного.

[Питер Гарденфорс, член комитета премии]:
«Талер показал нам, как человеческая психология влияет на принятие решений. Он изобрёл новые экспериментальные способы исследования поведения людей. Его исследования сформировали новую сферу – поведенческую экономику. Он показал: основываясь на его выводах можно принимать лучшие решения в политике. Он сделал экономику более человечной».

С лауреатом удалось связаться по телефону прямо во время объявления.

[Ричард Талер, американский экономист]:
«Думаю, самый важный итог моих исследований – это признание того, что субъекты экономической деятельности – это люди. И экономические модели должны это учитывать».

Премия Шведского национального банка памяти Альфреда Нобеля -самая престижная в области экономики.
Короткая ссылка на эту страницу:

Премию им. Нобеля в области экономики дадут за изучение психологии людейЛучшего парикмахера-брадобрея выбрали в ШвецииVolvo будет обмениваться технологиями с Geely HoldingНобелевскую премию по медицине дали за изучение «биологических часов» телаИз-за IT-скандала в Швеции уволили двух министровОбъявлен лауреат Нобелевской премии по литературеПервопроходцы криоэлектронной микроскопии получат «Нобеля» по химииНобелевскую премию по физике дали за изучение гравитационных волнУчёные назвали скандинавскую диету полезной для мозга

Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности

Наш канал в Телеграм




© 2002-2017 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фото материалы, в сети Интернет допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.