Премию им. Нобеля в области экономики дадут за изучение психологии людей

[Горан К. Ханссон, председатель Королевской академии наук]:

«Королевская Шведская академия наук решила наградить Премией Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля Ричарда Талера за его вклад в поведенческую экономику».

В Стокгольме объявили лауреата премии, которая не была основана шведским химиком Альфредом Нобелем, но которая названа в его честь. Её учредил Банк Швеции в 1969 году.

Американец Ричард Талер наряду с нобелевскими лауреатами в других дисциплинах получит денежный приз в размере одного миллиона 100 тысяч долларов. Он известен тем, что популяризовал экономическую теорию «подталкивания».

Он также объединил экономику с психологией и доказал, что люди и организации часто действуют нерационально. Ранее экономисты по умолчанию исходили из обратного.

[Питер Гарденфорс, член комитета премии]:

«Талер показал нам, как человеческая психология влияет на принятие решений. Он изобрёл новые экспериментальные способы исследования поведения людей. Его исследования сформировали новую сферу – поведенческую экономику. Он показал: основываясь на его выводах можно принимать лучшие решения в политике. Он сделал экономику более человечной».

С лауреатом удалось связаться по телефону прямо во время объявления.

[Ричард Талер, американский экономист]:

«Думаю, самый важный итог моих исследований – это признание того, что субъекты экономической деятельности – это люди. И экономические модели должны это учитывать».

Премия Шведского национального банка памяти Альфреда Нобеля -самая престижная в области экономики.

Короткая ссылка на эту страницу: