Еврогруппу, состоящую из министров финансов стран зоны евро, покинет один из самых авторитетных её членов – глава Минфина Германии. А вот со сменой председателя решили повременить.

С 2013 года группу возглавляет нидерландский политик Йерун Дейсселблум. Уже в ближайшие недели он перестанет быть министром финансов своей страны. Согласно правилам в Еврогруппе нужно выбрать нового председателя. Однако Дейсселблум попросил дать ему отсрочку.

[Йерун Дейсселблум, глава Еврогруппы]:

«Я сказал сегодня коллегам в Еврогруппе, что хотел бы завершить свой мандат, который истекает 13 января, конечно, если коллеги в Еврогруппе это поддержат. И все единогласно поддержали. Все согласились, чтобы я остался до середины января».

Тем временем для министра иностранных дел Германии Вольфганга Шойбле встреча в понедельник стала последней в составе Еврогруппы. Шойбле был сторонником политики бюджетной дисциплины в годы кризиса еврозоны. Свой пост занимал восемь лет.

Теперь же после выборов в бундестаг он больше не будет министром финансов. Зато, как предполагается, ему приготовили место спикера немецкого парламента.

Отвечая на вопросы журналистов, он выразил своё мнение о политике затягивания поясов во время кризиса в Португалии.

[Вольфганг Шойбле, министр финансов Германии]:

«(Восстановление экономики Португалии) доказывает, что наша политика стабилизации евро была успешной, и что мы смогли сохранить стабильность евро вопреки сомнениям во время восьмилетнего кризиса. В этом отношении для меня это хороший результат».

Нового председателя в Еврогруппе будут выбирать путём голосования 4 декабря.

Короткая ссылка на эту страницу: