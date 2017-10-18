ООН призывает Бангладеш быстрее пропустить рохинджа через границу

УВКБ ООН призывает правительство Бангладеш ускорить проверку 15 тысяч мусульман-рохинджа на границе с Мьянмой. Они бежали из штата Ракхайн из-за разгоревшегося там конфликта. Многие добирались до Бангладеш неделю, а теперь уже несколько дней вынуждены оставаться рядом с пограничным пунктом Анжуман Пара.

[Андрей Махечич, пресс-секретарь УВКБ ООН по делам беженцев]:

«Мы призываем власти Бангладеш в срочном порядке принять этих беженцев. Они спасаются от насилия и плохих условий на родине. Учитывая их состояние, дорога каждая минута».

Вооружённый конфликт в штате Ракхайн вспыхнул 25 августа, когда боевики-рохинджа напали на десятки полицейских блокпостов. В ходе столкновений погибли примерно 400 человек.

Мусульмане-рохинджа, опасаясь преследования военных, бегут из Мьянмы в Бангладеш. По данным ООН, границу пересекли более 580 тысяч человек. 60% из них – дети.

[Марикси Меркадо, пресс-секретарь ЮНИСЕФ]:

«На первом месте сейчас – спасение людей. И детям нужна чистая вода, нормальные условия для жизни, их нужно защищать от болезней, и нужно быть готовыми к возможной масштабной эпидемии».

Конфликт между буддистским населением Мьянмы и мусульманами-рохинджа тянется много лет. Последних власти страны считают нелегальными мигрантами из Бангладеш.

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