Победителями «вертикального забега» в небоскрёбе Шанхая стали австралийцы

Самым быстрым среди мужчин оказался австралиец Марк Борн, неоднократный участник «вертикальных забегов» по всему миру. Его результат – 7 минут 44 секунды.
[Марк Борн, победитель забега среди мужчин]:
«Соревнование было очень напряжённым. Участников-мужчин было много. С самого начала от меня не отставал один бегун, но к счастью, в конце мне удалось вырваться вперёд».
Среди женщин победила тоже австралийка Сьюзи Уолшем. Её результат – 9 минут 8 секунд. Сьюзи – неоднократная участница соревнований, а также пятикратная победительница «вертикального забега» прошлых лет.
[Сьюзи Уолшем, победительница забега среди женщин]:
«Это стремительная гонка, у нас только несколько передышек, когда мы бежим по этажам. Забег очень быстрый. Я себя чувствовала уверенней, чем в прошлом году».
Глядя, с какой лёгкостью победители пересекают финишную черту, можно подумать, что взбежать на небоскрёб под силу каждому. Однако для новичков 54 этажа могут стать непреодолимой преградой.
[Никиё Ма, участница соревнований]:
«Мой результат – 15 минут. Опыта у меня мало, поэтому сначала я побежала слишком быстро, и уже на 10-м этаже у меня сердце чуть не выпрыгнуло. Я не смогла отдышаться, поэтому дальше шла пешком. В следующий раз буду бежать медленнее».
«Вертикальный забег» каждый год проходит в 10 этапов в высочайших небоскребах мира. В этот раз финал состоится 3 декабря в Гонконге. Там участникам предстоит взбежать на 82-й этаж Международного финансового центра.
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