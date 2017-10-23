Победителями «вертикального забега» в небоскрёбе Шанхая стали австралийцы

Более 1700 человек со всего мира съехались в Шанхай для участия в очередном «вертикальном забеге». Каждый раз выбирают новый небоскрёб и новый город. В этот раз задача – преодолеть 260 метров, 54 этажа или 1460 ступеней одного из небоскрёбов финансового центра Китая.

Самым быстрым среди мужчин оказался австралиец Марк Борн, неоднократный участник «вертикальных забегов» по всему миру. Его результат – 7 минут 44 секунды.

[Марк Борн, победитель забега среди мужчин]:

«Соревнование было очень напряжённым. Участников-мужчин было много. С самого начала от меня не отставал один бегун, но к счастью, в конце мне удалось вырваться вперёд».

Среди женщин победила тоже австралийка Сьюзи Уолшем. Её результат – 9 минут 8 секунд. Сьюзи – неоднократная участница соревнований, а также пятикратная победительница «вертикального забега» прошлых лет.

[Сьюзи Уолшем, победительница забега среди женщин]:

«Это стремительная гонка, у нас только несколько передышек, когда мы бежим по этажам. Забег очень быстрый. Я себя чувствовала уверенней, чем в прошлом году».

Глядя, с какой лёгкостью победители пересекают финишную черту, можно подумать, что взбежать на небоскрёб под силу каждому. Однако для новичков 54 этажа могут стать непреодолимой преградой.

[Никиё Ма, участница соревнований]:

«Мой результат – 15 минут. Опыта у меня мало, поэтому сначала я побежала слишком быстро, и уже на 10-м этаже у меня сердце чуть не выпрыгнуло. Я не смогла отдышаться, поэтому дальше шла пешком. В следующий раз буду бежать медленнее».

«Вертикальный забег» каждый год проходит в 10 этапов в высочайших небоскребах мира. В этот раз финал состоится 3 декабря в Гонконге. Там участникам предстоит взбежать на 82-й этаж Международного финансового центра.

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