Активисты спасают запутавшихся в сетях северных олушей

Этот каменистый островок называется Грассхольм. Он расположен в 13 километрах от Уэльса. Здесь гнездятся северные олуши. Эта колония одна из крупнейших в мире.

Каждый год сюда также приезжают сотрудники британского «Королевского общества защиты птиц». Их задача – высвобождать птенцов, запутавшихся в обрывках сетей и другом подобном мусоре.

[Грег Морган, природозащитник]:

«Здесь остался молодняк, те, кто родился в этом году. Они последние. < > Вот этот попал в ловушку. Вы можете видеть его правую ногу, верёвка врезалась глубоко».

Северные олуши относятся к отряду пеликанообразных. Они прилетают на остров Грассхольм ранней весной. В это время, по подсчётам учёных, молодняк растят около 35 тысяч пернатых пар.

Гнёзда птицы строят из того, что вылавливают в воде. Нередко это обрывки сетей, провода и другие отходы. Потом же всё это становится для них ловушкой.

[Лиза Морган, природозащитник]:

«Видите, что с его ногой? Зажало прямо посередине. Просто плохо видно. Это, наверное, худший случай, который я видела. Удивительно, нога, кажется, не пострадала».

Но не всем олушам так повезло. Многие погибают, не сумев выпутаться. Защитники птиц каждый раз сожалеют, что не успели спасти всех.

[Грег Морган, природозащитник]:

«Люди не подозревают, что плавает в наших морях. Возвращаюсь сюда каждый год и наполняюсь решимостью попытаться что-то сделать».

Природозащитники приезжают на Грассхольм уже 12 лет. За это время они спасли более 630 птиц, запутавшихся в верёвках.

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