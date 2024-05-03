Ожесточённые стычки произошли между полицией и протестующими в Лондоне. Это случилось после того, как демонстранты окружили..

Стычки с полицией: активисты Лондона не дали увезти мигрантов на баржу

Ожесточённые стычки произошли между полицией и протестующими в Лондоне. Это случилось после того, как демонстранты окружили автобус, который должен был доставить просителей убежища на баржу Bibby Stockholm. Она пришвартована в Портленде и может вместить около 500 человек.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сделал борьбу с нелегальной миграцией одним из своих ключевых приоритетов. В рамках этой кампании правительство пытается сократить расходы на размещение просителей убежища в гостиницах, используя баржи и бывшие военные объекты.

Как сообщили местные СМИ, протестующие в Лондоне с криками «отпустите их» заблокировали автобус и сели на дороге, чтобы не дать ему проехать.

Около 45 человек арестовали. Сам автобус в итоге уехал пустым.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Отметим, что на прошлой неделе Министерство внутренних дел отказалось от планов переместить группу просителей убежища на ту же баржу после протестов в Маргейте.

При этом 1 мая правительство объявило, что уже начало задерживать мигрантов, чтобы отправить их в Руанду в ближайшие 9-11 недель. Недавно подобную меру утвердил парламент, после чего её подписал премьер-министр.

В прошлом году такую же инициативу заблокировал Верховный суд Великобритании, назвав её незаконной и опасной для беженцев.

Впрочем, Риши Сунак отмечает, что такая политика поможет остановить поток мигрантов, которые пытаются добраться до британских берегов, отправляясь в опасное путешествие через Ла-Манш.

Короткая ссылка на эту страницу: