Стычки с полицией: активисты Лондона не дали увезти мигрантов на баржу

Ожесточённые стычки произошли между полицией и протестующими в Лондоне. Это случилось после того, как демонстранты окружили..
Дата загрузки: 2024-05-03
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сделал борьбу с нелегальной миграцией одним из своих ключевых приоритетов. В рамках этой кампании правительство пытается сократить расходы на размещение просителей убежища в гостиницах, используя баржи и бывшие военные объекты.
Как сообщили местные СМИ, протестующие в Лондоне с криками «отпустите их» заблокировали автобус и сели на дороге, чтобы не дать ему проехать.
Около 45 человек арестовали. Сам автобус в итоге уехал пустым.
Отметим, что на прошлой неделе Министерство внутренних дел отказалось от планов переместить группу просителей убежища на ту же баржу после протестов в Маргейте.
При этом 1 мая правительство объявило, что уже начало задерживать мигрантов, чтобы отправить их в Руанду в ближайшие 9-11 недель. Недавно подобную меру утвердил парламент, после чего её подписал премьер-министр.
В прошлом году такую же инициативу заблокировал Верховный суд Великобритании, назвав её незаконной и опасной для беженцев.
Впрочем, Риши Сунак отмечает, что такая политика поможет остановить поток мигрантов, которые пытаются добраться до британских берегов, отправляясь в опасное путешествие через Ла-Манш.
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