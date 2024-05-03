Извержение Руанга в Индонезии: пепел с дождём покрыл дороги и дома

Школы в индонезийском городе Битунг закрыты из-за вулкана. Извержение Руанга принесло в провинцию Северный Сулавеси пепел с дождём.

С близлежащего острова Тагуланданг также эвакуировали 12 000 человек. Позже некоторые вернулись, чтобы оценить ущерб. Они обнаружили, что сильный дождь и вулканические обломки, такие как камни и пепел, повредили некоторые здания и крыши.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[местный житель]:«Из вулкана летели камни. Это продолжалось не менее трёх часов. Но мы в это время находились на плантации (на другой стороне острова)».

Извержение произошло во вторник. Столб дыма из кратера Руанга, который находится на одноимённом острове, поднялся на высоту в 19 километров. Из кратера также извергались лава и камни.

В среду и четверг из вулкана продолжал вырываться пепел, покрывая окрестные населённые пункты. Многие люди опасаются за своё здоровье.

[местный житель]:«Сегодня примерно в 8 утра начался пепельный дождь. Дороги и машины покрыты пеплом. Мы надеемся, что у жителей города и путешественников есть маски для предотвращения респираторных заболеваний».

Центр вулканологии поднял уровень опасности в связи с извержением Руанга до самого высокого четвёртого по классификации, принятой в стране. При этом местных жителей предупредили о возможности цунами из-за того, что вулканический материал падает в океан.

Чрезвычайное положение будет действовать до 14 мая. Это позволит эффективнее доставить людям помощь. При этом ближайший аэропорт в городе Манадо пока временно закрыт.

Короткая ссылка на эту страницу: