Как венгры возвращаются к сельской жизни

28-летний Ласло живёт на своей небольшой ферме на востоке Венгрии. Переехал сюда с женой Синтией три..

28-летний Ласло живёт на своей небольшой ферме на востоке Венгрии. Переехал сюда с женой Синтией три года назад. Здесь родилась его дочка.

Семья держат лошадей, свиней и кур. А часть своей земли площадью 4,5 гектара сдаёт в аренду под выпас.

Семья не использует пестицидов, держит своих животных на свободном выгуле и как можно меньше перекапывает землю, чтобы сохранить структуру и влажность плодородной почвы. Ласло и Синтия говорят, что большую часть урожая и живности используют для собственных нужд. То, что остаётся, обменивают на другие продукты.

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[Ласло Кеменчей, фермер]:

«Этого мяса хватает примерно на два месяца. Иногда мы его коптим, иногда замораживаем, а иногда забиваем свинью, чтобы сделать колбасу. Так что примерно пяти таких свиней одной семье хватает на целый год».

Хотя точных данных о том, сколько семей ведут подобный образ жизни в Венгрии, нет, неофициальные цифры говорят, что это растущая тенденция.

Некоторые хотят снизить стоимость жизни, в то время как другие пытаются стать ближе к природе.

[Синтия Мниер, фермер]:«Мы можем производить еду для себя в течение всего года, а также для наших родных и друзей, и мы даже производим продукты для обмена. И мы используем их самыми разными способами».

Акос и его жена Габи старше. Обоим примерно по 50 лет. Четыре года назад продали свой бизнес в области информационных технологий и солнечных панелей, чтобы жить более свободной жизнью на ферме на западе Венгрии.

Акос верит в небольшие самодостаточные сообщества,.

[Акос Варга, фермер]:«Мы думали, что достигли того, чего хотели, и спрашивали себя, действительно ли это счастье. Но на этот вопрос не могли ответить утвердительно. Мы стремились быть ближе к природе».

Впрочем, пока обе семьи не отказываются от интернета. Они также покупают газ для отопления и пользуются электричеством. Но воду берут из колодца. Надеются также установить солнечные панели и ветряные турбины, чтобы стать ещё более самодостаточными.

При этом в деньгах они по-прежнему нуждаются. Их тратят на одежду, предметы первой необходимости, а также молоко, сахар и другие продукты питания.

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[Ласло Кеменчей, фермер]:«Мы не хотим менять мир или становиться какими-то супергероями. Мы просто хотим производить большую часть того, что нам нужно, своими руками».