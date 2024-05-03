Слепые Австралии осваивают токарное дело

Эта токарная мастерская в Брисбене выглядит, звучит и пахнет как самая обыкновенная. Но здесь в приоритете..
Дата загрузки: 2024-05-03
В мастерской воплощают в жизнь программу Vision Australia, в рамках которой слепых и слабовидящих людей обучают искусству токарной обработки дерева.[Рене Келли, участница программы]:
«Я полностью слепа с рождения».
Келли начала учиться токарному делу два года назад.[Рене Келли, участница программы]:
«Я сделала разные вещи: шкатулку для драгоценностей, комплект ящиков, тумбочку». [Натан Прайс, мастер токарного дела]:
«Нужно трогать дерево. У нас на этом предприятии не было несчастных случаев».
Натан Прайс обучает токарному делу всех желающих. Говорит, что методы преподавания разрабатывал самостоятельно, опираясь на свой опыт.[Натан Прайс, мастер токарного дела]:
«Сначала мне нужно было самому научиться использовать технологии. Как только я это сделал, я передал это мастерство другим».
Ни один станок в этой мастерской не был модифицирован под потребности слепых.[Натан Прайс, мастер токарного дела]:
«Вы удивитесь, но оборудование здесь не дополняют никакими другими приспособлениям».
Вместо этого ученикам предлагают задействовать слух и обоняние.[Натан Прайс, мастер токарного дела]:
«Мы просим их использовать свои уши, использовать свои руки и почувствовать работу, послушать, как режется дерево».
33-летняя Рене говорит, что поначалу боялась. Но теперь наслаждается своей независимостью.[Рене Келли, участница программы]:
«Это просто потрясающий опыт. И, знаете, мне очень хочется продолжить».
Vision Australia – некоммерческая организация. Подобную инициативу в Южном полушарии она воплощает впервые.
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