Слепые Австралии осваивают токарное дело

Эта токарная мастерская в Брисбене выглядит, звучит и пахнет как самая обыкновенная. Но здесь в приоритете..

Эта токарная мастерская в Брисбене выглядит, звучит и пахнет как самая обыкновенная. Но здесь в приоритете – звук и осязание.

В мастерской воплощают в жизнь программу Vision Australia, в рамках которой слепых и слабовидящих людей обучают искусству токарной обработки дерева.

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[Рене Келли, участница программы]:«Я полностью слепа с рождения».

Келли начала учиться токарному делу два года назад.

[Рене Келли, участница программы]:«Я сделала разные вещи: шкатулку для драгоценностей, комплект ящиков, тумбочку». [Натан Прайс, мастер токарного дела]:«Нужно трогать дерево. У нас на этом предприятии не было несчастных случаев».

Натан Прайс обучает токарному делу всех желающих. Говорит, что методы преподавания разрабатывал самостоятельно, опираясь на свой опыт.

[Натан Прайс, мастер токарного дела]:«Сначала мне нужно было самому научиться использовать технологии. Как только я это сделал, я передал это мастерство другим».

Ни один станок в этой мастерской не был модифицирован под потребности слепых.

[Натан Прайс, мастер токарного дела]:«Вы удивитесь, но оборудование здесь не дополняют никакими другими приспособлениям».

Вместо этого ученикам предлагают задействовать слух и обоняние.

[Натан Прайс, мастер токарного дела]:«Мы просим их использовать свои уши, использовать свои руки и почувствовать работу, послушать, как режется дерево».

33-летняя Рене говорит, что поначалу боялась. Но теперь наслаждается своей независимостью.

[Рене Келли, участница программы]:«Это просто потрясающий опыт. И, знаете, мне очень хочется продолжить».

Vision Australia – некоммерческая организация. Подобную инициативу в Южном полушарии она воплощает впервые.

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