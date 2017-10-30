Израильская бабушка стала «кукольным доктором»

«Кукольный доктор» – так прозвали 80-летнюю Юну Ашкенази жители израильского городка Мазкерет-Батья. Сердобольная бабушка вот уже много лет собирает выброшенные сломанные куклы, разорванных плюшевых мишек, собачек и прочую игрушечную живность. Говорит: видит в них живые души.

[Юна Ашкенази, «кукольный доктор»]:

«Я подбираю их на улицах – разорванных и грязных. Их просто бросили. Я вижу, как все они плачут, поэтому забираю домой и ремонтирую».

Дом Юны теперь полон игрушек, но она только рада.

[Юна Ашкенази, «кукольный доктор»]:

«Они похожи на маленьких детей – такие симпатичные и славные. Они не мешают и не приносят никаких проблем, наоборот, всегда улыбаются».

Каждый вечер бабушка садится у телевизора и принимается за работу. «Лечит» своих подопечных почти до ночи. Работы всегда хватает. Теперь к «кукольному доктору» несут сломанные и разорванные игрушки со всей округи.

[Тамар Рош, местная жительница]:

«Мы пришли к доктору Юне – «кукольному доктору». Нужно отремонтировать нашего клоуна. Он немного порвался, и она его “подлечит”».

Ребятишкам бабушка помогает бескорыстно. Несмотря на свои 80, даже ходит в общественный центр, где также берёт игрушки на ремонт у местных детей.

Жизнь Юны не безоблачна. Её супруг уже несколько лет лежит с травмой в больнице. Пожилая женщина часто его навещает. Но никакие трудности не могут ввергнуть её в уныние. Может быть, потому, что уже много лет Юну окружают игрушки.