Васнецов, Врубель, Коровин: как появился русский стиль

Врубель, Коровин, Васнецов – основоположники «русского стиля». Его расцвет приходится на XIX век. Новая экспозиция Музея декоративно-прикладного искусства открывает уникальные работы великих мастеров.

До XIX века моду в Европе задавала Франция. Однако после поражения Наполеона Россия обратилась к собственным корням. Из экспедиций в глубинку привозили богато украшенную крестьянскую утварь. На ней обереги в виде солнца, русалок, райской птицы сирин.

[Юлия Наполова, дизайнер выставки]:

«Большая часть этих красивых вещей входила в приданое, которое начинали собирать с рождения девушки. Для образованной публики «русский стиль» был абсолютной экзотикой, чем-то абсолютно непонятным, неизвестным».

Первая арт-резиденция России появилась в Абрамцево. Здесь под крылом мецената Саввы Мамонтова работали Репин, Поленов, Васнецов. Последний рисовал эскизы к деревянной мебели. Её декор – трехгранно-выемчатая резьба – один из самых древних видов в народном творчестве.

[Элеонора Пастон, куратор выставки]:

«Использованы мотивы цветов, стеблей, различных растений. Флоральные мотивы. Они создают особую пластику, живописность этой резьбе. Особенно любила эти изделия творческая интеллигенция. У Чехова в доме были эти предметы».

В 1900 году «русский стиль» с успехом представили в Европе. На Всемирной выставке в Париже миру впервые показали матрёшку. Один из главных символов современной России появился лишь к концу XIX века. Предполагается, что прообразом матрёшки стала японская игрушка, в которой находилось ещё несколько фигурок.

Впрочем, и в России издревле создавали игрушки с секретом. Например, такие пасхальный яйца.

[Элеонора Пастон, куратор выставки]:

«Вытачивали такие яички. Одно в другое вкладывали. Наша традиция русская тоже далеко уходит вглубь, чтобы родилась матрешка».

Сотни редких экспонатов завораживают публику.

[посетительница]:

«Это своеобразная экзотика русская, это глубина русской души. Когда ты понимаешь, сколько вложено, что это всё не просто так. Это накапливалось веками и воплощалось и в русском костюме, и в резьбе, украшении помещений, украшении архитектуры».

Выставка продлится до конца 2020 года.