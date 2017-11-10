Сделка века: замок мадам де Помпадур выставляют на продажу

Замок Менар, принадлежавший мадам де Помпадур, выставляют на продажу. Нынешний владелец имения Эдмон Байсари ищет того, кто сможет продолжить дело 35 лет его жизни.

Именно столько времени страстный почитатель Жанны-Антуанетты Пуассон восстанавливал этот загородный дворец таким, каким он был при жизни фаворитки короля Людовика XV. На свою мечту потратил 100 миллионов долларов.

[Линда Салем, племянница Эдмона Байсари]:

«Этот (замок) чарует особенной красотой. Прогуливаясь здесь, чувствуешь умиротворение. И чувствуешь, будто мадам де Помпадур где-то поблизости. Она только что оставила здесь свои вещи и уехала за покупками. Она вот-вот вернётся».

Маркиза де Помпадур приобрела замок на берегу Луары в 1760 году. Выложила за него огромную по тем временам сумму в миллион ливров. После этого здание расширил знаменитый королевский архитектор Анж-Жак Габриэль.

Ливанско-американский предприниматель Эдмон Байсари купил имение в 1983 году. Принимал здесь своего друга бывшего президента США Рональда Рейгана и Михаила Горбачёва. В этих комнатах побывали Мик Джаггер и британский принц Чарльз.

И хотя теперь 83-летний Байсари продаёт свой любимый замок, но выгоды от сделки не ищет. Рассчитывает выручить только 20-30 миллионов долларов. Торги завершатся до 15 января.

[Джек Андерсон, адвокат Эдмона Байсари]:

«Купит тот, кто сделает лучшее предложение. И это будет одной из важнейших сделок века и даже последних двух с половиной веков. Возможно, она состоится. Но цель (Байсари) – не в заработке денег. Он хочет убедиться, что кто-то сохранит замок и его красоту».

Во дворце – 62 комнаты, в том числе – полностью функционирующая кухня и винный погреб на 30 тысяч бутылок. На мощёном дворе может сесть вертолёт, а вокруг замка раскинулась обширная парковая зона. Обслуживание имения ежегодно обходится в полмиллиона долларов.

Ожидается, что дворец на Луаре купят гостиничная сеть либо иностранное учебное учреждение.

Жанна-Антуанетта Пуассон, известная как маркиза де Помпадур, стала официальной фавориткой короля Людовика XV в 1745 году и последующие 20 лет участвовала в управлении государством. Она также покровительствовала живописцам, скульпторам и литературным талантам. Умерла в 42 года.

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