Сауна в виде золотого яйца появилась в осеннем Париже

[Матс Бигерт, дизайнер сауны «Солнечное яйцо»]:

«Нам всегда хотелось сделать художественную работу, с которой люди будут по-настоящему взаимодействовать. < > Здесь она вписывается в осенний пейзаж. Это даже немного неожиданно. Эти листья придают сауне ещё одну особенную черту».

В одном из дворов Парижа посреди жёлтой листвы выросло гигантское золотое яйцо. Но это не памятник русской сказке о курочке Рябе, а настоящая шведская сауна. Ещё недавно она стояла в лапландском городке Кируна. Теперь же готова отогреть парижан от осеннего холода.

Установили сауну на территории шведского культурного центра.

[София Ховемюр, сотрудница шведского института в Париже]:

«Внутри это обычная шведская сауна, но снаружи – красивое произведение искусства в форме яйца. Очень интересное сочетание. И всё натурально – огонь и дерево. Это напоминает мне саму природу». [жительница Парижа]:

«Очень необычно и забавно. И, по правде говоря, немного странно, но в то же время здорово оказаться в такой обстановке. Это настоящий отдых. Мы знакомимся с традицией, которой во Франции вообще нет».

Шведские дизайнеры спроектировали эту сауну специально для жителей Кируны. Им всем предстояло переехать на новое место из-за деформации почвы в городе. А, по мнению авторов необычного проекта, в баньке приятнее обсуждать своё будущее и там легче рождаются хорошие идеи.

Сауна сделана из сосны и осины. Снаружи установлены солнечные панели и пластины из нержавеющей стали. Всё это покрыто сплавом из золота и титана. Создатели назвали своё творение «Солнечным яйцом». Говорят: такая сауна быстро нагревается при минимальной затрате дров. Посетить её могут одновременно восемь человек.

Короткая ссылка на эту страницу: