Малышка так спела песню, что видео стало вирусным

На дошкольном выпускном вечере малышка София вышла на сцену вместе с другими детьми. Ребята подготовили для выступления песню How far I’ll go из мультфильма «Моана».
В то время как все дети спокойно стояли, София прониклась словами песни, в которой есть такие слова:
«Ты видишь эту линию, где небо встречается с морем?
Она зовет меня.
И никто не знает, как далеко она простирается.
Если будет попутный ветер в парусах
То однажды я узнаю это,
И трудно сказать, как далеко я зайду».
Как проходило выступление, смотрите видео.