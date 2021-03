Малышка так спела песню, что видео стало вирусным

На дошкольном выпускном вечере малышка София вышла на сцену вместе с другими детьми. Ребята подготовили для выступления песню How far I’ll go из мультфильма «Моана».

В то время как все дети спокойно стояли, София прониклась словами песни, в которой есть такие слова:

«Ты видишь эту линию, где небо встречается с морем?

Она зовет меня.

И никто не знает, как далеко она простирается.

Если будет попутный ветер в парусах

То однажды я узнаю это,

И трудно сказать, как далеко я зайду».

Как проходило выступление, смотрите видео.