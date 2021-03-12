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Малышка так спела песню, что видео стало вирусным

Малышка так спела песню, что видео стало вирусным
Малышка так спела песню, что видео стало вирусным

На дошкольном выпускном вечере малышка София вышла на сцену вместе с другими детьми. Ребята подготовили для выступления песню How far I’ll go из мультфильма «Моана».

В то время как все дети спокойно стояли, София прониклась словами песни, в которой есть такие слова:
«Ты видишь эту линию, где небо встречается с морем?
Она зовет меня.
И никто не знает, как далеко она простирается.
Если будет попутный ветер в парусах
То однажды я узнаю это,
И трудно сказать, как далеко я зайду».
Как проходило выступление, смотрите видео.

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