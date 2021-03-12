Дания, Норвегия и Исландия приостановили использование вакцины AstraZeneca

Органы здравоохранения Дании, Норвегии и Исландии распорядились приостановить использование вакцины от COVID-19 англо-шведской компании AstraZeneca. Это..

Органы здравоохранения Дании, Норвегии и Исландии распорядились приостановить использование вакцины от COVID-19 англо-шведской компании AstraZeneca. Это сделали после сообщений о том, что у некоторых людей после прививки начали образовываться тромбы в сосудах.

Так, в Дании 60-летняя пациентка скончалась после прививки по причине оторвавшегося тромба.

Ранее использовать партию вакцины AstraZeneca также прекратила Австрия. Там ведётся расследование смерти пациентки после прививки. Она скончалась в результате серьёзного нарушения свёртывания крови. Ещё у одной 35-летней женщины развилась тромбоэмболия лёгочной артерии.

Между тем, Германия продолжит использовать вакцину AstraZeneca. Об этом сообщил министр здравоохранения страны.

[Йенс Шпан, министр здравоохранения Германии]:

«Важно отметить, что партии, о которых мы говорим в Италии или Австрии – это разные партии. То есть между разными партиями есть различия. Пока мы планируем продолжить вакцинацию препаратом AstraZeneca, как и большинство других европейских стран».

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран также сказал, что его ведомство пока не видит причин приостанавливать использование вакцины англо-шведской компании.

Между тем, Еврокомиссия 11 марта утвердила использование вакцины от COVID-19 американской компании Johnson & Johnson на территории всего блока. Это первый препарат в ЕС, который включает не две, а одну дозу. Его рекомендовано вводить людям старше 18 лет.

В целом в Евросоюзе теперь можно использовать уже четыре вакцины, включая препараты компаний Pfizer-BioNTech, AstraZeneca и Moderna.

Пополнение этого списка, как надеются в блоке, поможет сократить нехватку. Ранее Pfizer и AstraZeneca задерживали поставки, поскольку не могли ускорить производство.

И, наконец, из Великобритании поступили новости об испытании препарата компании Novavax. Он оказался эффективным против изначального штамма COVID-19 на 96%. В отношении новых вариантов его эффективность снижается до 86%. Теперь вакцину должны одобрить регулирующие органы страны.

Препарат Novavax также испытали в ЮАР, где циркулирует ещё один более заразный штамм коронавируса. Там эффективность подтвердили на уровне около 55%. При этом вакцина полностью предотвращала тяжёлые случаи заболевания и смерти.

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