Лесные пожары в Аргентине уничтожили сотни жилых домов

Вот всё, что осталось от жилого района на юге Аргентины в результате лесного пожара. Одиннадцать человек..

[местная жительница]:

«Очень печально. Все дома сгорели, у нас ничего не осталось – лишь то, что было на нас надето. Мы всё потеряли. Годы работы, годы отдачи… Вся моя жизнь была в этом доме. Я всё потеряла».

Вот всё, что осталось от жилого района на юге Аргентины в результате лесного пожара. Одиннадцать человек пропали без вести, более 200 домов сгорели. Трагедия разыгралась в провинции Чубут.

Лесные пожары в Патагонии уничтожили более 2000 гектаров территории. Погибло большое количество животных. Сожжено много автомобилей.

[местный житель]:

«Не знаю, как буду жить дальше, работы нет. Не знаю, как двигаться вперёд».

Дожди, которые пошли в среду, значительно ослабили пламя. Пожарные пытаются полностью взять под контроль оставшиеся горящие участки. При этом в районе есть проблемы с электричеством и водой.

Провинция Чубут лежит между Андами и Атлантическим океаном и известна своими живописными пейзажами.

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