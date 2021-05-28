Мама целовала новорожденную дочку. В ответ малышка, не открывая глаз, складывала губы для поцелуя. Как это было, смотрите видео.
Специалисты говорят, что ласка, которую ребёнок получает от родителей в младенчестве, имеет долгосрочное воздействие на его психическое здоровье. Кроме того, любовь и привязанность, которую проявляют родители к ребёнку, положительно влияют на развитие мозга малыша. Они рекомендуют чаще обнимать и целовать детей.
Как младенец отвечает на мамин поцелуй. Весёлое видео
Мама целовала новорожденную дочку. В ответ малышка, не открывая глаз, складывала губы для поцелуя. Как это было, смотрите видео.