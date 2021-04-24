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Видео колыбельной отца для дочери набрало свыше 2 млн просмотров

Видео колыбельной отца для дочери набрало свыше 2 млн просмотров
Видео колыбельной отца для дочери набрало свыше 2 млн просмотров

Отец, обняв малышку, нежно напевает вступление из песни Джо Кокера You Are So Beautiful. Малышка понимает, что её любят, папа рядом. Девочка не сводит с отца глаз и улыбается. Смотрите видео, которое стало вирусным.

Специалисты считают, что от того, какие колыбельные поют ребёнку родители, зависит эмоциональное и физическое здоровье ребёнка и даже характер.

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