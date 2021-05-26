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Как горилла объясняла людям, что её нельзя кормить. Весёлое видео

Как горилла объясняла людям, что её нельзя кормить. Весёлое видео
Как горилла объясняла людям, что её нельзя кормить. Весёлое видео

Горилла из зоопарка в Майами жестами показывала посетителям, что её нельзя кормить. Один из посетителей бросил дольку апельсина. Нарушила ли обезьяна правило, увидев, что дрессировщик на неё не смотрит? Смотрите видео.

В США обучение горилл языку жестов является обычной практикой. Самый известный случай – горилла Коко из зоопарка в Сан-Франциско. Она знала более 1000 слов американского жестового языка.

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