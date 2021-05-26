Горилла из зоопарка в Майами жестами показывала посетителям, что её нельзя кормить. Один из посетителей бросил дольку апельсина. Нарушила ли обезьяна правило, увидев, что дрессировщик на неё не смотрит? Смотрите видео.
В США обучение горилл языку жестов является обычной практикой. Самый известный случай – горилла Коко из зоопарка в Сан-Франциско. Она знала более 1000 слов американского жестового языка.
Как горилла объясняла людям, что её нельзя кормить. Весёлое видео
Горилла из зоопарка в Майами жестами показывала посетителям, что её нельзя кормить. Один из посетителей бросил дольку апельсина. Нарушила ли обезьяна правило, увидев, что дрессировщик на неё не смотрит? Смотрите видео.