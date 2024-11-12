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На побережье Хорватии пляжный сезон затянулся

На побережье Хорватии пляжный сезон затянулся

На хорватском курорте Сплит летний сезон затянулся. Необычно тёплый ноябрь не дал морской воде охладиться. В..

Дата загрузки: 2024-11-12

На побережье Хорватии пляжный сезон затянулся

На хорватском курорте Сплит летний сезон затянулся. Необычно тёплый ноябрь не дал морской воде охладиться. В итоге температура воды здесь такая же, какой обычно бывает летом, а не поздней осенью.

Туристы говорят, что не ожидали такого.

[турист]:
«Я приехал в зимней куртке, а тут рай. Температура моря – 20 градусов, а на поверхности воды – 25. Я не думал, что здесь так хорошо. Очень хороший климат, море, и оно ещё не холодное».

[турист]:
«Да, в Германии сейчас очень холодно, около пяти градусов, и очень дождливо. А здесь красота. В Германии туманы, а тут просто прекрасно: солнечно, и можно купаться. В Германии не покупаешься».

Как сообщает метеорологическое бюро Хорватии, температура воздуха на южном побережье Адриатического моря последние недели поднимается в среднем до 20 градусов по Цельсию.

При этом, согласно записям, которые ведут с 1948 года, средняя температура в ноябре в Сплите составляет около 13 градусов по Цельсию.

Стоит отметить, что с этой недели пляжный сезон, вероятно, всё же закончится. Прогнозируют, что дневные температуры будут держаться на отметке примерно в 16 градусов.

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