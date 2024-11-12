Сербская оппозиция требует отставок из-за катастрофы на железнодорожной станции

Тысячи протестующих собрались перед зданием правительства Сербии, требуя арестовать виновных в обрушении на железнодорожной станции в..

Тысячи протестующих собрались перед зданием правительства Сербии, требуя арестовать виновных в обрушении на железнодорожной станции в северном городе Нови-Сад. В инциденте 14 человек погибли, ещё трое серьёзно пострадали.

Протест организовала оппозиция. Она обвиняет правительство в том, что трагедия случилась из-за халатности и коррупции властей. Она также недовольна тем, что никого не привлекли к ответственности.

Инцидент случился 1 ноября. Рухнувший козырёк над входом в здание вокзала только недавно отремонтировали. При этом реконструкцией занимался китайский консорциум.

[протестующий]:

«Это минимум того, что мы можем сделать после трагедии в Нови-Саде. Мы должны признать, что чаша терпения переполнена».

[протестующая]:

«Я считаю, что это неприемлемо, мне больше нечего сказать. Нельзя забывать об этом через десять дней, как это происходило в прошлые годы после большинства подобных случаев».

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[протестующая]:

«Я считаю, что это знаменует начало распада правительства. Карточный домик рушится. Поразительно, что крыша упала среди бела дня».

Оппозиция требует отставки премьер-министра и мэра Нови-Сада. Если её требования не выполнят, она планирует инициировать в парламенте голосование по вотуму недоверия правительству.

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