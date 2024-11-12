Богатая кухня Азербайджана готова удивлять гостей СОР29

Нуру Рзазаде – шеф-повар бакинского ресторана – старательно готовит известные блюда своей страны.

Имея 10-летний опыт работы в азербайджанской кухне, Нуру теперь надеется, что эти блюда попробуют гости климатической конференции COP29, которая стартует в Баку 11 ноября.

Сырдак – одно из его любимых блюд. Это рыба с овощами.

В целом здесь готовят блюда из всех 12 климатических зон Азербайджана.

[Нуру Рзазаде, шеф-повар]:

«На юге у нас есть наш знаменитый лавангин, который знают почти все. Гянджинский регион известен своим кюфта-бозбашем, в Ширване есть собственная говурма, а Карабах славится своей долмой. Есть много блюд, которые можно перечислить, но нам просто не хватит времени».

Яркая изюминка азербайджанской кухни – мясо, обычно баранина и телятина, которое подают с рисом и овощами.

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Ингредиенты можно запекать, варить, жарить или сушить, но их обязательно нужно щедро приправлять.

[Нуру Рзазаде, шеф-повар]:

«Азербайджанская кухня уникальна благодаря климату и сельскому хозяйству. У нас разный климат, поэтому мы используем в наших блюдах разнообразные ингредиенты и овощи. Кроме того, у нас есть ряд специй, которые придают нашим блюдам уникальный вкус».

Азербайджанская кухня насчитывает около 5000 блюд: от жирных шашлыков и супов до фаршированной рыбы и экзотических фруктов.

[Тахир Амирасланов, кулинарный эксперт]:

«Она настолько разнообразна и богата вкусами, что невозможно назвать королевское блюдо Азербайджана. Из 5000 блюд выбрать одно просто невозможно. А то, что делает блюдо королевским, – это профессиональный повар».

Каждый приём пищи обязательно должен сопровождаться красивой подачей блюд. Стол обычно щедро накрывают сначала закусками, затем основными блюдами, за которыми следует множество видов чая и сладостей.

Азербайджанскую кухню часто сравнивают с турецкой. Но здесь уверены, что местные кулинарные традиции богаче и разнообразнее.

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